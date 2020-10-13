الكاظمي ووزير النفط يبحثان مع رئيس شركة ’توتال’ ملف استثمار الغاز المصاحب

2020/10/13 | 19:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، مع الرئيس التنفيذي لشركة توتال النفطية الفرنسية في مجال النفط والغاز، ملف استثمار الغاز المصاحب في توليد الطاقة الكهربائية.



وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 تشرين الاول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل الرئيس التنفيذي لشركة توتال النفطية الفرنسية باتريك بويانيه والوفد المرافق له بحضور وزير النفط احسان عبد الجبار".

ولفت البيان انه "جرى خلال اللقاء بحثَ سبل تطوير الشراكة والتعاون مع شركة توتال الفرنسية في مجال النفط والغاز، واستثمار الغاز المصاحب في توليد الطاقة الكهربائية".

واشار البيان الى ان "الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية عبر عن بالغ شكره لهذا اللقاء"، مؤكدا "استعداد الشركة للاستثمار في العراق في المجالات النفطية المتعددة".

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