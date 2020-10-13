“جونسون آند جونسون” تعلّق التجارب على لقاحها المضاد لكوفيد-19

2020/10/13 | 19:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت مجموعة “جونسون آند جونسون” للصناعات الدوائية الإثنين، أنّها علّقت التجارب السريرية على لقاحها التجريبي المضادّ لكوفيد-19، بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بمرض غير مبرّر.وقالت المجموعة في بيان: “لقد أوقفنا مؤقّتاً كل عمليات التلقيح الإضافية، في كل تجاربنا السريرية على لقاح تجريبي مضادّ لكوفيد-19، بما في ذلك كامل تجربة المرحلة الثالثة، وذلك […]

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