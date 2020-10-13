المقدمة.. هذه اليوميات وما فيها.. - صباح كنجي

2020/10/13 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صباح_كنجي المقدمة..



هذه اليوميات وما فيها..طلب مني الصديق الكاتب (بدل فقير حجي) كتابة تقديم مختصر ليومياته..



التي نشرها قبل عدة سنين تحت عنوان..



(يوميات سائق تكسي)..



كنت قد قرأت الأجزاء التي نشرها في حينها وتطلب مني اعادة قراءتها مجدداً..



مع القسم الجديد الذي نشره قبل ايام..



ومن المؤمل طبع هذه اليوميات في كتاب قادم له..تذكرت ما كتبه الناقد ياسين النصير تحت هذا العنوان بالضبط..



(يوميات سا ......





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