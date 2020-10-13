حنّة أرندت: أيخمان في القدس: تقرير حول تفاهة الشر - محمود الصباغ

2020/10/13 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ "الشرّ دائماً متطرّف وليس جذريّاً أبداً.



الخير هو الجذريّ والعميق".,هل يمكن للمرء أن يرتكب الشر دون أن يكون شريراً؟ كان ذلك هو السؤال المحير الذي واجهته حنّة آرندت حين قدمت من إسرائيل تقريراً لمجلة النيويوركر عن محاكمة أدولف أيخمان بتهمة جرائم الحرب سنة1961، وقد كان أيخمان هو المسؤول النازي عن تنظيم نقل ملايين اليهود وغير اليهود إلى معسكرات الاعتقال النازي المختلفة.وبعد كل هذه السنين مازال ......





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