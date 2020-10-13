صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 1083 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/10/13 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت دائرة صحة الكرخ/ بغداد، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن اعداد الإصابات الجديدة المسجلة خلال 24 ساعة.

وجاء في الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ، "اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد، مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:

عدد الاصابات 1083 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 52

ابو دشير —————— 21

الاسكان ——————9

الاعلام ——————45

البياع ——————23

التاجي ——————9

التاجيات ——————1

التراث ——————5

الحرية ——————25

الخطيب ——————11

الــدورة -———-——137

الدولعي ——————3

الرحمانية —————— 4

السيدية ——————28

الشالجية ——————14

الشرطة الخامسة ———-7

الشرطة الرابعة ————7

الشعلة ——————59

الصالحية ——————3

الطارمية ——————2

الطوبجي ——————11

العامرية ——————26

العطـيـفيـة -—————18

العلاوي ———————10

الغزاليـة -—————37

القادسيـة —————-35

الكاظميـة —————55

الكرخ ———————-19

اللطيـفيـة —————4

المحمودية —————45

المـعالـف —————3

المشاهدة —————5

المكاسب —————-4

المنصور —————-26

المواصلات -————-8

الوشاش ——————-9

اليوسفية —————3

اليـرموك ——-———51

جــكوك —————-6

حي الجامعة ————-34

حي الجهاد -————35

حي الخضراء -————1

حي العامل -————-80

حي العدل ——-——-36

حي الفرات —————-2

سبع البور —————1

ســويـب —————1

شارع حيفا —————-6

ناحية الرشيد ————6

جانب الرصافة -———18

محافظة ذي قار ———4

محافظة الديوانية -——3

محافظة ديالى -———2

محافطة اربيل ——— 1

محافظة دهوك ———1

محافظة ميسان ———1

محافظة سليمانية ——-1

محافظة المثنى ———-1

محافظة البصرة ———2

محافظة صلاح الدين— 2

محافظة بابل ————4

محافظة النجف ——-1

الشفاء: 803

الوفيات: 3

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