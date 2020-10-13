اصابة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

2020/10/13 | 19:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الثلاثاء، أن نجم المنتخب وقائده كريستيانو رونالدو مصاب بفيروس كورونا المستجد، وسيغيب عن مباراة الأربعاء ضد السويد في لشبونة ضمن دوري الأمم الأوروبية.وقال الاتحاد البرتغالي في بيان على موقعه الرسمي إن نتيجة فحص رونالدو “جاءت إيجابية بكوفيد-19 ولن يلعب ضد السويد”، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة […]

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