أمانة بغداد توضح حقيقة

2020/10/13 | 19:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اوضحت أمانة بغداد، الثلاثاء، قيام ملاكاتها بتهديم أي دار سكني بمنطقة جسر الطابقين بالجادرية وسط العاصمة.

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