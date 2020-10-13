الدوري الإسباني.. الإعلان عن موعد

2020/10/13 | 19:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، أن الـ"كلاسيكو" الأول لهذا الموسم بين برشلونة وريال مدريد حامل اللقب، سيقام بعد ظهر السبت 24 أكتوبر الحالي، وتحديدا الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي ضمن المرحلة السابعة على ملعب "كامب نو".

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