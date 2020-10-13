2020/10/13 | 19:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عزز الدولار الأمريكي مكاسبه أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد إعلان بيانات اقتصادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً عقب بيانات اقتصادية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً عقب بيانات اقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).