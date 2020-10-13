2020/10/13 | 19:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..عقدت مجموعات عديدة من المشاركين بالتظاهرات الاحتجاجية في لبنان والتي اطلق عليها “ثورة 17 تشرين” اجتماعا طارئا في أوتيل padova، ضم 60 مجموعة منظمة ومجموعة من الثورة.وأشارت مصادر اعمية لبنانية الى أن هذه المجموعات من اليسار واليمين أعلنت عن ميلها إلى تسمية الدكتور عبد الرحمن البزري “مرشحاً لهذه الحركات الثورية في الذكرى الأولى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ثوار” لبنان يختارون مُرشحهم لرئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“ثوار” لبنان يختارون مُرشحهم لرئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).