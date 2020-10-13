توتال الفرنسية تبدي استعدادها للاستثمار النفطي في العراق

2020/10/13 | 19:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية اليوم الثلاثاء، استعداد الشركة لتعزيز استثماراتها في المجالات النفطية المتعددة في العراق.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بويانيه والوفد المرافق له بحضور وزير النفط احسان عبد الجبار.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي، أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير الشراكة والتعاون مع شركة توتال الفرنسية في مجال النفط والغاز، واستثمار الغاز المصاحب في توليد الطاقة الكهربائية".

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية استعداد الشركة للاستثمار في العراق في المجالات النفطية المتعددة.

PUKmedia المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء‌

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