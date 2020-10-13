القبض على متهم يتاجر بالأعضاء البشرية وينقلها خارج العراق

2020/10/13 | 19:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الثلاثاء، القاء القبض على متهم يتاجر بالاعضاء البشرية ونقلها الى احدى الدول.



وذكر الغانمي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 تشرين الاول 2020)، "احيي وابارك جهود الابطال في مكافحة اجرام بغداد، بعد أن تمكنوا من إلقاء القبض على متهم يتاجر بالأعضاء البشرية للشباب ونقلهم الى إحدى الدول".

واضاف الغانمي ان "المتهم يقوم بالاتفاق مع ضحاياه على مبالغ مالية وهمية، كما احيي شجاعة الابطال الذين اشتركوا في هذا الواجب وتوثيق هذه الجريمة بالصوت والصورة لإنقاذ شباب العراق من جرائم هذا المتهم الذي سيكون مصيره خلف القضبان..حما الله بلادنا".

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