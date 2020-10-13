2020/10/13 | 19:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يعلن القبض على متهم يتاجر بالأعضاء البشرية للشباب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يعلن القبض على متهم يتاجر بالأعضاء البشرية للشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).