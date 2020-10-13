محلل امريكي: سياسة الضغط التي تستخدمها ادارة ترامب تجاه ايران جريمة ضد الانسانية

2020/10/13 | 19:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد الكاتب والمحلل السياسي الامريكي ستيفن ليندمان ، الثلاثاء، أن سياسة الضغط التي تستخدمها ادارة ترامب ضد الجمهورية الاسلامية هي جريمة انسانية بكل المقاييس.

ونقلت قناة (برس تي في) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن ليندمان قوله إن ” الحرب الأمريكية على إيران بوسائل أخرى تدور حول السعي للسيطرة على البلاد ومواردها النفطية الهائلة وسكانها ومحاولة اضعاف خصم اقليمي للكيان الصهيوني وتعزيز اهدافه في الهيمنة باعتباره الشريك الاصغر لواشنطن في المنطقة ” .

واضاف أن ” واشنطن فشلت طوال 40 عاما ن في تحويل إيران إلى دولة عميلة للولايات المتحدة ، على الرغم من استخدام كل محاولة قذرة تقريبًا يمكن تخيلها، و بدلاً من تخفيف العقوبات على إيران لتمكين استيراد الأدوية والمعدات الطبية والإمدادات ذات الصلة ، زاد نظام ترامب من الضغط الاقتصادي بالمزيد من العقوبات”.

وتابع أن ” ما يسمى بالضغط الاقصى هو تعبير ملطف من قبل نظام ترامب عن العقاب الجماعي السياسي والاقتصادي والمالي غير القانوني ضد دولة ذات سيادة لعدم انصياعها لإرادة واشنطن الامبريالية “.

وواصل أن ” المجتمع الدولي ملزم بالمادة 33 من القانون الدولي والذي يحظر العقوبات الجماعية واستخدام تدابير التخويف والارهاب ضد الدول ، لكن يبدو أن الولايات المتحدة في ظل الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعملان وفق قوانينهم الخاصة ويخرقان مرارًا وتكرارًا ميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف والمعايير الدولية الملزمة الأخرى – من خلال شن حرب على الإنسانية في الداخل والخارج”.

واشار الى أن ” الولايات المتحدة في حرب دائمة ضد روسيا والصين وإيران ودول أخرى مستقلة ذات سيادة تعتبرهم أعداء لعدم خضوعها لإرادتها.



إنها نفس الديناميكية التي تقضي على جميع الإمبراطوريات الأخرى في التاريخ – أمة في حالة تدهور بسبب غطرستها الإمبريالية ، وعنجهيتها ، وشن حروب لا نهاية لها ضد أعداء مخترعين ، وعدم رغبتها في التغيير”.



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