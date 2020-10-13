الخالدي: الانتخابات ستزور كلها اذا جرت وفق موعد الكاظمي

2020/10/13 | 19:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكد النائب عن تحالف بيارق الخير محمد الخالدي، الثلاثاء، ان الانتخابات البرلمانية لن تجرى الا بإكمال الدورة الحالية لمدتها التي هي اربع سنوات، مبينا انه في حال اجرائها بموعد رئيس الوزراء فان نسبة التزوير ستكون 100%.

وقال الخالدي لـ/المعلومة/ ان “المفوضية الحالية لا تمتلك اي خبرة في مواضيع الانتخابات ولا يمكنها اجراء الانتخابات في الموعد المحدد من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حزيران المقبل”.

واضاف انه “من المتوقع ان يطيل اجراء الانتخابات بعد اكمال البرلمان عمره بأربع سنوات او ربما يطيل ويتأخر اكثر من ذلك كون هناك عراقيل عديدة والمفوضية الحالية بحاجة الى الوقت لتمكينها من اداء مهامها”.

واوضح الخالدي انه “في حال اجراء الانتخابات وفق موعد الكاظمي وبالمفوضية الحالية الخالية من اي خبرة نتوقع وصول نسبة التزوير 100%”.انتهى25و

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