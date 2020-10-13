قصف تركي جديد يستهدف محافظة دهوك

2020/10/13 | 19:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/دهوك

أفاد مصدر محلي، الثلاثاء، بتجدد قصف الطائرات التركية لناحية باتيفا في قضاء زاخو بمحافظة دهوك ظهر اليوم.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “الطيران التركي قصف مساحات زراعية واسعة في ناحية باتيفا أسفرت عن إحراق مجموعة من الغابات والأشجار”.

وأضاف أنه “لاتوجد خسائر بشرية، لآن القصف وقع في مناطق خالية من السكان وتركها أهلها منذ أشهر بسبب استمرار القصف واستهداف المدفعية التركية، بحجة تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني”.

ومنذ أشهر تستمر الطائرات التركية بقصفها مناطق وقرى واسعة في إقليم كردستان، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات، فضلاً عن نزوح الآلاف من العوائل وتركهم لقراهم بسبب القصف.



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