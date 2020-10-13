"خسائر تريليونية بسبب كورونا".. صندوق النقد الدولي يحذر من "السيناريو الأسوأ"

2020/10/13 | 19:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث ركود بنسبة 4,4% هذا العام، لكن حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بوباء كوفيد-19 دفعت المؤسسة إلى التفكير في أسوأ السيناريوهات، مع تكثف موجات الإصابات الجديدة وتباطؤ التقدم للتوصل الى علاجات ولقاحات، ما يرغم السلطات على اتخاذ تدابير اكثر صرامة.

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