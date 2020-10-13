فيديو.. “اشتغل بعيد عني” فنان مصرى يكشف سبب رفض الزعيم عادل إمام العمل معه

2020/10/13 | 19:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/رفض الزعيم عادل إمام ، تكرار العمل مع الفنان المصرى رضا حامد ، بعد مشاركته الزعيم فى فيلمه الشهير “أمير الظلام” ، الذى عرض عام 2002 وحقق نجاحا كبيراً.حيث روى الفنان رضا حامد ، أن دوره بالعمل لاقى إشادة جماهيرية كبيرة ، وتسبب ذلك فى غضب الزعيم ، على حد قوله أثناء […]

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