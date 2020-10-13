البحرين تعتزم تدشين خط بحري مع إسرائيل

2020/10/13 | 20:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم البحرين تدشين خط بحري مباشر مع

إسرائيل، كإحدى خطوات تطبيع العلاقات،

بين البلدين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية،

الثلاثاء، إن "أول سفينة شحن ‎بحرينية

ستصل قريباً من ‎ميناء خليفة بن سلمان،

في ‎البح

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