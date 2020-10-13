مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة لدعم القطاع الزراعي ..تعرف عليها

2020/10/13 | 20:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مجلس الوزراء عدة قرارات مهمة خلال

جلسته الاعتيادية بخصوص توفير الدعم

المادي للفلاحين والايفاء بكافة

الالتزامات المالية حيث تم الموافقة

على ما يأتي:

1- قيام الوزارات والجهات الحكومية

الدائنة ك

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