2020/10/13 | 20:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

العبيد جمع عبد ولها عدة معان لكن

الاشهر والمتبادر الى الذهن العبد هو

انسان يملكه انسان وملكية الانسان

الاخر له اما بالقوة او بالتجارة وهذه

المهنة اجاد فيها الجاهلية قبل الاسلام

واوربا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبيد في زمن العلمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبيد في زمن العلمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).