أمانة بغداد تنفي هدم منازل في الجادرية

2020/10/13 | 20:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنفت أمانة بغداد، الثلاثاء، هدم منازل في منطقة الجادرية وسط بغداد، على خلفية إجراءات إزالة تجاوزت شهدت الاعتداء على سيدة.

وذكرت الأمانة في بيان، 13 تشرين الأول/أكتوبر، إن "فريقًا من بلدية الكرادة توجه لتنفيذ أمر قضائي ورد في كتاب لوزارة العدل، لإزالة التجاوزات عن الأرصفة".

وأضاف البيان، أن "ملاكات الأمانة أزالت عددًا من المحلات المتجاوزة على الرصيف فقط وانسحبت تاركة الموضوع للقوة الماسكة للأرض"، مؤكدًا أن "مسؤولية أمانة بغداد تقتصر على الطرق العامة وليس من واجبها قطع الأراضي المملوكة للأشخاص أو الأملاك غير التابعة لها".

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإثنين، بالتحقيق في الأحداث التي رافقت حملة لإزالة التجاوزات في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية أحمد ملا طلال في بيان مقتضب، 12 تشرين الأول/أكتوبر، إن "رئيس مجلس الوزراء أمر بفتح تحقيق في أسباب القسوة التي مورست في إجراءات التخلية القسرية التي رافقت رفع التجاوزات عن أملاك خاصة في منطقة الجادرية"، مبينًا أن الكاظمي "أمر بعدم التعسف في تنفيذ القانون وأن تكون كرامة المواطن هي الأولوية لدى الجهات التنفيذية".

وأظهر مقطع مصور، اعتداء قوة أمنية على سيدة اعترضت على إجراءات إزالة مشيدات في منطقة الجاردية وسط بغداد، مثيرًا تفاعلاً واسعًا وغضبًا، ما أضطر أمين العاصمة منهل الحبوبي إلى التوجه إلى المنطقة مساء الإثنين، لتهدئة سكان المنطقة.

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