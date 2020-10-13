اعتقال ارهابي حاول التسلل من صحراء الأنبار إلى الرمادي

2020/10/13 | 20:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال عنصر ارهابي أثناء محاولته التسلل من صحراء الأنبار إلى الرمادي.

وقال رسول في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “‏وفقاً لمعلومات استخبارية وبعد متابعة ومراقبة دقيقة تمكن الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي في عصابات ‫داعش، أثناء مُحاولته التسلُل من صحراء الانبار إلى مركز مدينة الرُمادي”.

وأضاف أنه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

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