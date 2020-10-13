الغانمي: اعتقال متهم يتاجر بالاعضاء البشرية للشباب

2020/10/13 | 20:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، اعتقال متهم يتاجر بالاعضاء البشرية للشباب بعد نقلهم للخارج.

وقال الغانمي في بيان، "احيي وابارك جهود الابطال في مكافحة اجرام بغداد، بعد أن تمكنوا من إلقاء القبض على متهم يتاجر بالأعضاء البشرية للشباب ونقلهم الى إحدى الدول، حيث يقوم هذا المتهم بالاتفاق مع ضحاياه على مبالغ مالية وهمية".

وأضاف، "كما احيي شجاعة الابطال الذين اشتركوا في هذا الواجب وتوثيق هذه الجريمة بالصوت والصورة لإنقاذ شباب العراق من جرائم هذا المتهم الذي سيكون مصيره خلف القضبان..



حما الله بلادنا".

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية‌

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