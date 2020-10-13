أغرب عملية تهريب لاجئين.. أربعة عراقيين يدخلون ميونخ عبر الادعاء بأنهم دبلوماسيون

2020/10/13 | 20:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وسائل اعلام المانية قصة ً غريبة عن وصول أربعةِ لاجئين عراقيين الى المانيا مستخدمين طريقة ً مبتكرة.

موقعُ دويتشه فيله الألماني بدأ سردَ حكايةِ اللاجئين بمقولةِ عِش رجباً ترى عجباً، في سياق ِ الحديث عن وصول أربعةِ افراد من عائلة واحدة وهم ابٌ وام وطفلان الى مطار ميونخ يوم الجمعة الماضي قادمين من إسطنبول، والادعاء بأنهم دبلوماسيون، مستقلين طائرة ً خاصة يستخدمها أعضاءُ السلك الدبلوماسي ورجالُ الاعمال، وبعد دفعهم مبلغ َ ستين ألفَ يورو لأحد المهربين، مبينة ان عدمَ اجادة هؤلاء الأشخاص اللغتين الإنجليزية او الفرنسية اثار شكوكَ الشرطة، التي اكتشفت عملية َ الدخول غير ِ الشرعي بعد التحقق من وثائقهم.

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