عاجل | رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة توتال النفطية الفرنسية

2020/10/13 | 20:05 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي يبحث سبل تطوير الشراكة والتعاون مع شركة توتال الفرنسيةالكاظمي يبحث استثمار الغاز المصاحب في توليد الطاقة الكهربائية مع شركة توتال الفرنسيةالرئيس التنفيذي لتوتال الفرنسية يؤكد استعداد الشركة للاستثمار في العراق في المجالات النفطية المتعددة

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