المالية النيابية: 41 تريليون دينار العجز المالي لما تبقى من هذه السنة حسب الموازنة

2020/10/13 | 20:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت من استمرار الاستعانة بغطاء البنك المركزي في تمويل الرواتب بغداد – وعد الشمري:أكدت اللجنة المالية النيابية، أمس الثلاثاء، أن مجموع عجز العراق لما تبقى من العام الحالي يصل إلى 41 تريليون دينار، مشيرة إلى أن استمرار الحكومة في تأمين الرواتب من الغطاء القانوني للبنك المركزي سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد، مبينة أن مشروع موازنة 2020 ...

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