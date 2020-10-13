23 عضوا في برلمان كردستان يكررون المطالبة بسحب الثقة عن حكومة الاقليـم

2020/10/13 | 20:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالوا انها فقدت اهلية القيادة السليمانية ـ عباس اركوازي:قدم 23 نائبا في برلمان كردستان طلباً لاستدعاء رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، ومساءلته عن التدهور الخطير الذي يشهده الاقليم اقتصادياً وسياسياً، مؤكدين ان الوقت قد حان لسحب الثقة عن الحكومة.وقدم 23 عضوا في برلمان الاقليم طلبا وفقا للمادة 69 من النظام الداخلي لبرلمان ...

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