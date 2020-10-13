ذي ناشيونال البريطانية: التعليم عن بعد سيخلف جيلا جاهلا او غير متعلم في العراق

2020/10/13 | 20:09 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضعف حال ذوي الأطفال لا يؤمن مستلزماته الصباح الجديد – متابعة:تواجه العملية التربوية في البلاد، مشكلة مركبة، جديدة قديمة، جراء فايروس كورونا الذي اضطر وزارة التربية الى اعتماد التعليم عن بعد، وتتجسد المشكلة المركبة في ان مئات الاف الأطفال، ان لم يكونوا بالملايين، لن يمكنهم تلقي التعليم لأن دخول وايرادات ذويهم ضعيفة، لا تمكنهم من ...

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