رغم اقترابه من “مليون وفاة”: العراق ضمن الدول المتصدرة عالمياً بوفيات كورونا… تطمينات حول النسب بمقارنة بين الاشهر

2020/10/13 | 20:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من نصف المتوفين بفيروس كورونا هم ممن يتعالجون في المنازل.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مدير الصحة العانة د.



رياض عبد الأمير إن “عدد الوفيات بفيروس كورونا في العراق ليس بتصاعد، مقارنة بما شهدناه في الأشهر السابقة، ولكن مع ذلك فإن العراق يعد من أكثر الدول ارتفاعا بالوفيات مقارنة بالدول العربية لأن المواطنين يتعالجون في البيوت بأعداد كبيرة، لذلك أكثر من نصف المتوفين اليوم بالمستشفيات يتوفون خلال يومين من وصولهم إلى المستشفى وذلك يعود لقدومهم المتأخر إلى المستشفيات”.

وأضاف، أن “العدد الكلي لحالات الذين تحت العلاج وصل إلى 55475 حالة، ولكن عدد الراقدين في المستشفى وصل إلى 4603، أما الذين يتعالجون في بيوتهم لا توجد نسبة لحد الآن”، مبينا أن “المستشفيات لها إمكانيات باستيعاب أكبر عدد من الإصابات حيث تحتوي على أكثر من 10 آلاف سرير مهيأ لمصابي كورونا”.

وسجل العراق اليوم الثلاثاء 13 تشرين الاول 2020، 58 حالة وفاة بكورونا، ليرتفع المجموع الكلي منذ ظهور الجائحة الى 9970 الف حالة وفاة.

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