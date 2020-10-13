منى زكي تعليقا على منحها جائزة فاتن حمامة بمهرجان القاهرة السينمائي: فخورة بانتمائى للفن

2020/10/13 | 20:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن منح الفنانة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.وقال رئيس المهرجان محمد حفظي: “منى زكي هي نجمة جيلها بامتياز، والنموذج المثالي لصورة المرأة في السينما […]

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