صندوق الإسكان يباشر باستقبال الطلبات الخاصة بتعديل مدة القرض

2020/10/13 | 20:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]باشر صندوق الإسكان العراقي، الثلاثاء، باستقبال الطلبات الخاصة بتعديل مدة القرض.

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