إنطلاق مؤتمر أبل للإعلان عن آيفون 12.. تعرف على التفاصيل والأسعار {صور}

2020/10/13 | 20:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أنطلق إعلان شركة آبل الذي تكشف فيه هاتفها آيفون 12 .

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