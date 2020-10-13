وزارة الصحة العراقية: أكثر من نصف المتوفين بفيروس كورونا عولجوا في المنازل

2020/10/13 | 20:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء،

أن أكثر من نصف المتوفين بفيروس كورونا

هم ممن يتعالجون في المنازل.





وقال مدير الصحة رياض عبد الأمير في

تصريح للوكالة الرسمية، (13 تشرين الاول

2020)، إن "عدد الوفيات

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