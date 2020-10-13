100 ألف عامل اجنبي بالعراق

2020/10/13 | 20:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية،

اليوم الثلاثاء، قدرة العراق على إنشاء

مجموعة من شركات البتروكيمياويات، فيما

كشفت عن وجود 100 ألف من العمالة

الأجنبية، بينهم موجودون بصورة غير

قانونية في العراق.

وقال

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