تعرف عن دار المشردين الذكور في بغداد..ومسؤول بوزارة العمل يزور الدار

2020/10/13 | 20:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقَّـد رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة

والاحتياجات الخاصة عصام عبداللطيف

محمد التميمي دار المشردين الذكور في

الكرادة يوم الثلاثاء الموافق

١٣-١٠-٢٠٢٠ برفقة وفد من الهيئة والتقى

مدير الدار واطلع على آلية س

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