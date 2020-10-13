2.36 مليار دولار قيمة متوقعة للتقنيات السحابية بدول الخليج في 2024

2020/10/13 | 20:40 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تشهد دول منطقة مجلس التعاون الخليجي تزايدًا في تبني استخدام التقنيات السحابية بفضل نمو استثمارات مزودي الخدمة ومتطلبات العمل عن بُعد وفقا لمؤسسة البيانات.

ومن المتوقع أن تزيد قيمة سوق التقنيات السحابية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من الضعف بحلول عام 2024، حيث ستنمو من 956 مليون دولار أمريكي هذا العام إلى 2.35 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 25 بالمائة، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الثلاثاء.

وتم الكشف عن هذه النتائج في جلسة استضافتها مدينة دبي للتعهيد وناقشت خلالها تبني استخدام السحابة المسرعة وإدارة مراكز البيانات في المنطقة وركزت على أهمية الاستثمار في الخدمات السحابية والخدمات المشتركة لتحقيق النمو والاستقرار على المدى الطويل.

وتطرق الحوار إلى النمو الهائل للقطاع في بعض قطاعاته الفرعية رغم قلة إنفاق الشركات على تكنولوجيا المعلومات خاصة في البنية التحتية، حيث نما الإنفاق بنسبة 32.7 بالمائة و 32 بالمائة و 24.1 بالمائة على التوالي.

وحسب مؤسسة البيانات الدولية فإن 53 بالمائة من رؤساء أقسام المعلومات في المنطقة يسعون إلى تسريع جهود التحول الرقمي الحالية لتلبية احتياجات العملاء والأعمال، في حين أن 23 بالمائة فقط يخططون لإبطاء أو وقف هذه المبادرات للتركيز على مهام تكنولوجيا المعلومات الأساسية.

ومن المتوقع أن تنفق الشركات العام الجاري في الإمارات 5.3 مليار دولار على تقنية المعلومات لتأتي بالمركز الثاني في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية التي ستسجل أعلى إنفاق والمقدر بحوالى 5.8 مليار دولار.

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