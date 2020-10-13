الاحتجاجات تضج شوارع لبنان بسبب ارتفاع الاسعار

2020/10/13 | 20:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- يشهد لبنان سلسلة تحركات احتجاجية واضرابات مطلبية اجتماعية بالتزامن مع ارتفاع كبير في الاسعار بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي تجاه الليرة اللبنانية.ونفذ أصحاب الصيدليات اضرابا تحذيريا لمطالبة الشركات الموزعة بتسليم الادوية للصيدليات المرخص لها، وبالتالي معالجة مشكلة فقدانها.واصدروا بيانا طالبوا فيه بمعالجة الازمة التي يعانيها القطاع بعد فقدان عدد كبير […]

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