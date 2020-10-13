2020/10/13 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعةبدأ الآن مؤتمر إطلاق آيفون 12 من قبل شركة آبل الأمريكية، والذي اعلن من خلاله رسمياً عن الهاتف الجديد ابل 12.

وتم تأجيل آيفون 12 تم تأجيل إطلاقه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويقدم آيفون 12 العديد من الميزات الرئيسية والفارقة التي ستميز السلسلة كاملة عن أى هواتف أخرى أصدرتها آبل حتى هواتف iPhone 11، التى صدرت فى العام الماضي، ويتابع الحدث عبر البث المباشر على يوتيوب الان أكثر من مليون و 800 ألف شخص حول العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. ابل تعلن عن ايفون 12) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. ابل تعلن عن ايفون 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).