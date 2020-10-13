بالوثائق.. إعفاء مدراء 5 دوائر بلدية في ديالى وتكليف بدلاء عنهم

2020/10/13 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداصدر محافظ ديالى، مثنى التميمي، قرارا باعفاء مدراء بلدية 5 اقضية ونواحي بالمحافظة، فيما كلف اخرين كبدلاء عنهم.وبحسب وثيقة، حصلت عليها (بغداد اليوم)، فقد صدر امر ديواني، بتاريخ اليوم (13/10/2020)، ويحمل توقيع محافظ ديالى، تضمن اعفاء مدراء كل من بلديات (جديدة الشط، المقدادية، هبهب، كنعان، اشنونا)، وتكليف بدلاء عنهم.

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