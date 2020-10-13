التقاط فيروس كورونا في الهواء الطلق أمر نادر وليس مستحيلا

2020/10/13 | 20:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} حدثت جميع حالات انتقال فيروس كورونا الموثقة تقريبا في الداخل، لكن الخبراء يقولون إن ارتداء قناع الوجه في الخارج له ما يبرره لأن خطر الإصابة ما يزال قائما.

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