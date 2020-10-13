نائب: البرلمان سيتخذ قراره في الورقة البيضاء بما يصب في مصلحة الشعب

2020/10/13 | 20:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن تحالف سائرون، امجد العقابي، عزم البرلمان باتخاذ قراره في الورقة البيضاء بما يصب في مصلحة الشعب.

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