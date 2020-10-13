2020/10/13 | 21:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مؤسسة الموانئ الكویتیة، الثلاثاء،

الأنباء التي تحدثت عن تعليق العمل

بمشروع ميناء مبارك، مشيرةً إلى أن

ترجمة حوار مديرها يوسف العبد الله من

اللغة الانجلیزیة تمت "بشكل غیر دقیق"،

ما سبب تغییراً في ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تنفي تعليق مشروع ميناء مبارك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تنفي تعليق مشروع ميناء مبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).