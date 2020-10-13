اعتقال متهم يسلب أعضاء بشرية من شبان وينقلها إلى خارج العراق

2020/10/13 | 21:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الثلاثاء، اعتقال متهم يتاجر بالأعضاء البشرية للشبان وينقلها إلى خارج العراق.

وقال الغانمي في بيان، 13 تشرين الأول/أكتوبر، إن "الأبطال في مكافحة إجرام بغداد تمكنوا من إلقاء القبض على متهم يتاجر بالأعضاء البشرية للشباب وينقلها الى إحدى الدول".

وأضاف وزير الداخلية، أن "المتهم يقوم المتهم بالاتفاق مع ضحاياه على مبالغ مالية وهمية"، مبينًا أن "منفذي الواجب تمكنوا من توثيق جريمة للمتهم بالصوت والصورة".

وأشاد الغانمي، بشجاعة القوة التي نفذت عملية الاعتقال لـ "إنقاذ شباب العراق من جرائم هذا المتهم"، مؤكدًا أن المتهم "سيقبع خلف القضبان".

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