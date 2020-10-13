هيأة الإعلام تنجز حملة فحص جودة خدمات الاتصالات في الأنبار

2020/10/13 | 21:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيأة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، أنها فرقها الفنية أنجزت حملة فحص جودة خدمات الاتصالات ومتابعة الطيف الترددي في الأنبار.

وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “استكمالاً للجولات الميدانية التي تقوم بها الكوادر الفنية الخاصة بجودة الخدمة المقدمة من قبل شركات الهاتف النقال في عموم محافظات العراق، أجرى فريق هندسي متخصص جولة فحص جودة الخدمة والتحقق من استخدامات الطيف الترددي على جميع الترددات في عموم محافظة الأنبار”.

واضافت الهيأة، أن “الفريق الهندسي استخدم في جولته، عدة أجهزة حديثة من مناشئ عالمية منها جهاز (TEMS Symphony ) وجهاز (Nemo outdoor) وبرنامج (TEMS Investigation) وجهاز (Signal Shark) للوقوف على مناطق الضعف وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الخدمة المقدمة من قبل شركات الهاتف النقال”.

وأضافت، أن “الجولة التي وصلت إلى جميع مناطق الأنبار، شملت متابعة الطيف الترددي الذي يعد ثروة وطنية وعلى جميع الترددات وإزالة المخالفات”، مؤكدةً أن “الجولة مستمرة لتشمل محافظات (ديالى، وصلاح الدين، وكركوك) لإعداد تقرير مفصل عن جميع النتائج للبيانات المستخرجة من جولة الفحص من اجل معالجة مناطق الضعف بصورة آنية”.

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