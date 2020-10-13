ضبط مسافر عراقي بحوزته مواد لم يصرح بها في مطار النجف الدولي

2020/10/13 | 21:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مسافر عراقي بحوزته مواد لم يصرح بها بغية تهريبها في مطار النجف الدولي.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ مطار النجف الاشرف الدولي، ضبطت مسافر عراقي بحوزته ادوات احتياطية للسيارات (فلاتر عادم وكاتم للبيئة) عدد (75) لم يصرح بها لغرض تهريبها متجاوزاً السونار الخاص بالتفتيش والذي كان يروم السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة”.

واضاف البيان، انه “تم إحالته وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة المطار لعرضه على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

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