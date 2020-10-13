مجلس الوزراء يقر الورقة البيضاء الإصلاحية ويؤكد قدرتها على النهوض باقتصاد البلد

2020/10/13 | 21:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر مجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي الورقة البيضاء الإصلاحية بعد مناقشتها

حيث قدم وزير المالية التقرير النهائي لخلية الطوارئ للإصلاح المالي في العراق، الذي يتضمن خططاً آنية للخروج من الأزمة المالية الراهنة، وشرح مضامين الورقة البيضاء، وقدرتها على تحقيق النهوض باقتصاد البلد الذي يعاني من مشاكل شتى، ويواجه تحدياتٍ خطيرة، والورقة البيضاء كفيلة بمعالجة الكثير من نقاط الخلل التي تراكمت على مدى سنوات طويلة.

وأكد المجلس أن إقرارها يراعي رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وملاحظات أعضائه.

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