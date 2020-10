اللجنة الرياضية العليا بوزارة الداخلية تثني على عمل نادي النجدة الرياضي

2020/10/13 | 21:08 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس اللجنة الرياضية العليا رئيس اتحاد الشرطة العراقي اللواء مهدي الفكيكي رئيس واعضاء الهيئة الأدارية لنادي النجدة الرياضي وبحث معهم سبل تطوير ودعم النادي برفقة اعضاء اللجنة الرياضية في أجتماع مطول لهذا اليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من تشرين الأول في مقر وزارة الداخلية.

