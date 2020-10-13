2020/10/13 | 21:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الثلاثاء، عن اعتقال “داعشي” أثناء محاولته التسلل من صحراء الأنبار إلى الرمادي.وقال اللواء يحيى رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “‏وفقاً لمعلومات استخبارية وبعد متابعة ومراقبة دقيقة تمكن الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي في عصابات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال “داعشي” أثناء محاولته التسلل من صحراء الأنبار إلى الرمادي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال “داعشي” أثناء محاولته التسلل من صحراء الأنبار إلى الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).