العمليات المشتركة تعلن التنسيق مع حرس الإقليم لتأمين الحدود ومنع التهريب

2020/10/13 | 21:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، وجود تنسيق بين القوات المشتركة وقوات حرس إقليم كردستان لتأمين الحدود ومنع التهريب.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه "تم التنسيق بين القوات المشتركة وقوات حرس الإقليم على التخطيط المشترك لملاحقة التنظيمات الإرهابية، ومنعها من محاولة اختراق الحدود سواء حدود الإقليم أو حدود الحكومة الاتحادية، إضافة إلى منع عمليات التهريب".

وأضاف، أن "التعاون المشترك يهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة المواطنين من خلال التنسيق في حركة القطعات العسكرية أثناء ملاحقة التنظيمات الإرهابية، عبر مراكز أعدت لهذا الغرض في بغداد وأربيل"، مؤكدا أن "من الضروري أن تباشر هذه المراكز عملها قبل نهاية هذا الشهر الجاري".

ولفت الخفاجي إلى أن "التعاون المشترك لا يشمل المساس بتواجد القطعات أو القيام بتحريك قطعات ووضعها مكان قطعات أخرى"، مشددا على أن "قيادة العمليات المشتركة تعمل في إطار مكافحة ومحاربة الإرهاب والمحافظ على الأمن في القواطع كافة، وأن عملها لا يشمل القيام بجلب قطعات من البيشمركة، أو إعادة قوات البيشمركة إلى أماكن أخرى".





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